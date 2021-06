Strijd tegen boeren en scheten van de koe goudmijntje

Masker van start-up Zelp vangt ruim helft van methaanuitstoot koe via neusgaten af. Ⓒ 123RF/ZELP

Amsterdam - De beperking van uitstoot uit scheten en boeren van koeien boekt snel vooruitgang. Vooral methaan is een belangrijke broeikasgas en rundvee is een grote uitstoter daarvan. Bedrijven en onderzoeksinstituten vechten om het hardst wie de uitstoot per koe zoveel mogelijk kan verminderen.