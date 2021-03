Deze topman verdiende in coronajaar $610 miljoen

Dat samengestelde pakket van beloningen was inclusief het dividend. Schwarzman (74) is hiermee onder de bestuurders in private equity de grootverdiener geworden. Hij verdiende bovendien 20% meer dan het jaar ervoor, meldt Reuters.

Het meeste ontving Schwarzman uit zijn aandelenbelang van 19,3% in Blackstone. De Amerikaan kreeg $524,1 miljoen aan dividend uitgekeerd op zijn Blackstone-aandelen.

Privé is Schwarzman volgens zakenblad Forbes inmiddels $22,3 miljard waard.

Zijn nummer 2, Blackstone-president Jonathan Gray, ging met $216,1 miljoen mee naar huis.

Leon Black, voorzitter van Schwarzmans concurrent Apollo Global Management, ontving $185 miljoen. Black stapte op als ceo na een onderzoek naar zijn banden met de overleden financier en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.