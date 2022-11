Hypotheekrente al langzaam omlaag, ’volgend jaar mogelijk meer daling’

De gemiddelde vaste hypotheekrentes van tien jaar en twintig jaar vast daalden met zo’n 0,05 procentpunt. Ongeveer de helft van de geldverstrekkers verlaagde de hypotheekrente. Bij tien jaar vast was dat iets meer dan de helft. Hypotheekexpert Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep verwacht dat de voorzichtige renteverlagingen verder zullen doorzetten in de komende week, omdat de marktrentes nog altijd dalen. Toch zit er in het nieuwe jaar misschien meer in.

Bekijk ook: Zoveel hypotheek kun je volgend jaar krijgen

Doelstelling

„Er is in principe ruimte om de hypotheekrente te verlagen als kapitaalmarktrente daalt, maar vorige week was die daling groter dan van de hypotheekrente”, zegt Noorlag. „De hypotheekverstrekkers houden elkaar natuurlijk goed in de gaten en als de een niet al te veel verlaagt, doet de ander dat vaak ook niet. Zo houden ze wat meer marge over. Bepaalde geldverstrekkers krijgen in een jaar de opdracht om voor een aantal miljard aan hypotheken af te sluiten. Aan het begin van dit jaar zijn er behoorlijk wat miljarden doorheen gegaan, waardoor sommigen hun doelstellingen vermoedelijk al bereikt hebben.”

Er zou dan minder instigatie zijn om de hypotheekrente dit jaar al te verlagen. Gevraagd of de hypotheekrentes dan wellicht begin volgend jaar meer zullen dalen, als er weer nieuwe doelstellingen zijn om te halen, is het antwoord van Noorlag: „In het verlengde daarvan, zou dat heel goed kunnen inderdaad.”