Oproep aan zorgautoriteit: verzamel geen gegevens uit ggz

De NZa verplicht psychiaters en psychologen sinds 1 juli 2023 om van cliënten informatie aan te leveren over hun mentale gezondheid. Dat kan gaan om angststoornissen, agressieproblemen, alcohol- en drugsgebruik, depressies en seksuele problemen. De zorgautoriteit zegt deze informatie nodig te hebben om meer inzicht te krijgen in de zorg en om de wachtlijsten bij de ggz te verkorten.

Anonimiteit

Volgens de Consumentenbond heeft de NZa echter te weinig gedaan om patiënten hierover te informeren, en dat had volgens de privacywet AVG wel moeten gebeuren. „Er is een website met algemene informatie, maar die zien patiënten vrijwel niet. Daardoor kunnen consumenten onmogelijk een goede afweging maken”, stelt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar. De bond maakt zich zorgen of de privacy van patiënten wel geborgd is. Volgens de NZa zijn de data anoniem, maar bestanden worden wel gekoppeld. Dat kan ervoor zorgen dat toch herleidbaar is wie er achter de data schuilgaat.

Een collectief van zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers (Vertrouwen in de GGZ) start een rechtszaak tegen de NZa. Zij stellen dat de maatregel het ’einde van het medisch beroepsgeheim’ betekent. De Consumentenbond steunt dit. Tot zover kunnen patiënten hun psycholoog of psychiater verzoeken om geen gegevens te delen. Daar bestaan voorbeeldbrieven voor.