’Japan gaat aan helikoptergeld’

Verstrekking van vouchers en cadeaubonnen moet het koopgedrag van mensen met een laag inkomen aanjagen, aldus de Japanse krant Sankei Shinbun, dat claimt inzage in de plannen te hebben gehad. De centrale bank zou het plan in zijn 2016-actualisering opnemen.

Ondanks invoering van negatieve rente, waarmee consumenten bijvoorbeeld moeten betalen als ze willen sparen, houden Japanners de hand op de knip.

Economen maken de vergelijking met helikoptergeld, de strategie gedoopt door voormalig Federal Reserve-voorzitter. Als geen enkel instrument, zoals renteverlaging en opkopen van obligaties, meer werkt resteert niets anders dan het uitstrooien van contant geld over consumenten.

Hij verwees naar econoom Milton Friedman die in de ’ dropping money out of a helicopter’ een remedie zag om consumptie en prijsstijgingen voor producten aan te jagen.