Duitsers willen misschien toch stuk TenneT kopen

De onderhandelingen tussen de landen slepen zich al een tijd voort. Twee jaar geleden waren Nederland en Duitsland al in gesprek over een investering van de oosterburen in de netbeheerder. TenneT is in Nederland een 100% staatsbedrijf. In Duitsland is het een van de vier grote private aanbieders van hoogspanningsnetwerken.

Bekijk ook: Energierekening nog hoger door stijging transportkosten

Investeringen

En bij onze oosterburen is de behoefte aan investeringen van het bedrijf een stuk groter. De kapitaalbehoefte wordt daar inmiddels geschat op zo’n €11 miljard, tegenover €6 miljard in Nederland. Minister Kaag (Financiën) wil niet bijdragen aan het ontwikkelen van het Duitse netwerk. Daarom wordt al langer gesproken met Duitsland. Als de overheid daar een belang in het bedrijf zou nemen, zou het zelf kunnen zorgen voor het geld voor de nodige investeringen in eigen land.

Eerdere gesprekken liepen op niks uit, maar nu hebben de Duitsers toch weer interesse getoond, schrijft Kaag. „Recent heb ik een brief ontvangen waarin de Duitse staat formeel haar wens kenbaar maakt de gesprekken over een mogelijke deelname in het Duitse deel van TenneT weer te hervatten. Deze wens is ingegeven door het feit dat de Duitse staat de verdere uitbreiding van het Duitse elektriciteitsnet, en daarmee de Duitse energietransitie, wil versnellen. Ik heb besloten om in onderhandeling te treden met de Duitse staat om te onderzoeken of een voor beide kanten voordelige uitkomst bereikt kan worden.”

Autofabrieken

In Duitsland levert TenneT het netwerk voor het transport van groene energie van de offshore windparken in het noorden naar de industrie en met name de autofabrieken in het zuiden van Duitsland. Die willen in hoog tempo overstappen op groene energie, de behoefte aan uitbreiding is daar groot. „Wij hebben er volop projecten. Voor de lange termijn zou het heel prettig werken zijn als de Duitse staat als aandeelhouder deelneemt”, aldus een woordvoerder van TenneT Nederland.