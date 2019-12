AEX boven 600 doet velen weinig

32% van de deelnemers aan de DFT-peiling waarop ongeveer 5700 maal gestemd is, meldt dit jaar als belegger goed verdiend te hebben. Nog eens 16% geeft aan vanwege zijn of haar beleggingshypotheek en/of pensioen blij te zijn met de opmars van de aandelenkoersen.

De overige 52% is dus niet blij met de hogere aandelenkoersen. En wel omdat ze niet zelf in aandelen beleggen (33%) of als belegger nauwelijks van de koersstijgingen te hebben geprofiteerd (19%). Toch profiteert ook een groot deel van hen, maar dan vooral indirect via onder meer het pensioen.