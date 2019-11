Credit Suisse verdubbelt winst

De nettowinst steeg met 108 procent tot 881 miljoen Zwitserse frank, omgerekend zo'n 798 miljoen euro. Daarmee overtrof Credit Suisse de eerder afgegeven eigen verwachtingen.

Volgens topman Tidjane Thiam is de bank erin geslaagd zijn resultaten op te voeren te midden van moeilijke marktomstandigheden. Niettemin voorziet hij dat geopolitieke ontwikkelingen, met name de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de brexit, potentiële cliënten de komende twee jaar afschrikken bij keuzes over investeringen.