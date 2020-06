Column: Moeten we écht hopen op een V-vormig herstel?

De 600 dollar per week die voortvloeit uit de CARES-wet loopt eind volgende maand af. Ⓒ Bloomberg

Stefan Koopman - De financiële markten zijn er al op vooruit gelopen, maar de recente macrocijfers uit de Verenigde Staten voeden inderdaad de speculatie dat er een V-vormig herstel op handen is. Zo stegen de detailhandelsverkopen met 17,7% in mei, daalde de werkloosheid in deze maand van 14,7% naar 13,3%, en zijn vrijwel alle sentimentsindicatoren weer aan de beterende hand. Bovendien suggereren verschillende ‘realtime’ indicatoren, zoals betaalgegevens van creditcards of Google Mobility-data, dat dit herstel zich in de eerste drie weken van juni heeft doorgezet.