’Nep-klantenservices bedriegen steeds meer Nederlanders’

Tot 1 september kwamen daar 1426 meldingen van die fraudevorm binnen. Over heel 2018 waren dat 1605 gevallen, aldus Kassa.

De belangrijkste verklaring is dat mensen in een truc stappen en steeds vaker onbedoeld zelf bellen met de dienst, die vaak in het buitenland zit.

Vorig jaar betrof dat nog geen negentig gevallen, maar tot 1 september gaat het al om 311 fraudegevallen volgens die methode.

De fraudeurs krijgen toegang tot de bankrekening van consumenten, omdat die denken met de servicedesk van grote bedrijven als Google, Amazon of Microsoft te bellen. Ze krijgen, vanuit het buitenland, een telefonische boodschap dat ze een - niet bestaande - computerstoring hebben. Dat kan verholpen worden door op een gemaild linkje te klikken. Maar als consumenten dat doen, krijgen de fraudeurs toegang tot allerlei persoonlijke en zelfs bankgegevens, waarschuwt Fraudehelpdesk bij Kassa.

In de nieuwe vorm komen de consumenten zelf via webzoekmachines uit op een degelijk lijkend Nederlands bedrijf. Als ze daar contact mee maken, trappen ze in dezelfde val en krijgen de criminelen toegang tot hun gegevens.