Coronavrees haalt tech onderuit

De AEX stond na tien minuten handelen 1,5% lager op 570,3 punten. De AMX daalde 0,9% naar 765,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters deden ook een stap terug, na de mooie winsten op maandag.

In Azië was de stemming vanochtend bedrukt, met een 0,9% lager slot voor de Japanse Nikkei-index.

Beleggers hadden de afgelopen weken weinig oog voor het recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Vooral in Brazilië en in diverse Amerikaanse staten ging het hard. Maar maandagavond zorgden de aankondiging van maatregelen door Californië wel voor een schrikreactie op de Amerikaanse beurzen. Vooral de Nasdaq-index moest het ontgelden met een 2,1% lager slot. Restaurants, bioscopen, dierentuinen en musea moeten alle activiteiten staken die binnen plaatsvinden. Cafés moeten helemaal dicht.

De 0,5% tot 0,8% hogere indexfutures wezen er wel op dat beleggers in de VS enigszins van de schrik bekomen zijn.

In Europa liet de Duitse regeringsleider Angela Merkel weten op de top eind deze week nog geen akkoord te verwachten over het geplande Europese coronaherstelfonds en de Europese begroting voor de komende jaren.

Aan het begin van de middag barst het cijferseizoen los met publicaties van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde betalingsdienstverlener Adyen met een min van 4% onderaan. De investeerder in techfondsen Prosus raakte 3,7% kwijt.

Chipmachinefabrikant ASML, die woensdag de boeken opent, verloor 2,9%. Biotechnologiebedrijf Galapagos daalde 2,8%.

Bij de middelgrote fondsen stond de toeleverancier aan de chipsector Besi met een min van 2,8% onderaan.

GrandVision zakte 2,3%. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van de optiekketen niet doorgaan.