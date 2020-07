Guur beursweer door coronastress

De AEX stond om elf uur 1,5% lager op 570,1 punten. De AMX daalde 1,3% naar 762,1 punten.

De overige Europese beursgraadmeters deden ook een stevige stap terug. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 0,5%, 1,6% en 1,8%.

In Azië was de stemming vanochtend al bedrukt, met een 0,9% lager slot voor de Japanse Nikkei-index.

Beleggers hadden de afgelopen weken weinig oog voor het recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Vooral in Brazilië en in diverse Amerikaanse staten ging het hard. Maar maandagavond zorgden de aankondiging van maatregelen door Californië wel voor een schrikreactie op de Amerikaanse beurzen. Restaurants, bioscopen, dierentuinen en musea moeten alle activiteiten staken die binnen plaatsvinden. Cafés moeten helemaal dicht.

Het bericht dat China van plan is sancties op te leggen aan het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin, in reactie op een grote wapendeal van de VS met Taiwan, kwam de stemming ook niet ten goede.

Beleggers keken ook uit naar de publicaties van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo aan het begin van de middag, waarmee het cijferseizoen losbarst.

Technologie onderuit

In navolging van de Nasdaq-index, die maandag 2,1% onderuit ging, hadden in de AEX ook de in de afgelopen maanden fors duurder geworden technologiefondsen het zwaar.

De investeerder in techfondsen Prosus raakte 4,3% kwijt. Chipmachinefabrikant ASML, die woensdag de boeken opent, verloor 3,7%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos, die al enkele weken teleurstellend presteert op de beurs, zakte 4,2%.

Ahold Delhaize ging met een plus van 1% aan kop. De financiële instellingen en Shell wonnen eveneens terrein.

Bij de middelgrote fondsen stond de toeleverancier aan de chipsector Besi met een min van 4,1% onderaan.

GrandVision won 0,2%. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van de optiekketen niet doorgaan.

