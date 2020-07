Lagere AEX verwerkt cijfers van banken

Rond 15.45 uur stond de AEX-index 1,5% lager op 570,4 punten. De AMX daalde 1,2% naar 763 punten. De koersenborden in Londen (-0,7%), Parijs (-1,9%) en Frankfurt (-1,7%) kleurden eveneens rood.

Beleggers schrokken van het nieuws dat Californië ingrijpende maatregelen neemt vanwege het fors gestegen aantal coronabesmettingen. In de Amerikaanse staat moeten restaurants, bioscopen, dierentuinen en musea voorlopig alle activiteiten staken die binnen plaatsvinden. Cafés gaan tot nader order helemaal dicht. „Californië is met veertig miljoen inwoners een van de belangrijkste Amerikaanse staten. Door deze coronamaatregelen bestaat bij beleggers de vrees dat het herstel van de Amerikaanse economie schade kan oplopen”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa).

De Amerikaanse techbeurs Nasdaq koerste vanmiddag 0,9% lager. De Nasdaq dook maandag ook al 2,1% omlaag. Beleggers deden toen hun flink opgelopen techaandelen van de hand in reactie op de coronamaatregelen in Californië. De Dow Jones-index steeg vanmiddag 0,2%.

Cijfers: JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo

Het kwartaalcijferseizoen op Wall Street werd vanmiddag geopend door JPMorgan. De bank zag de nettowinst ruim 50% dalen naar $4,7 miljard. JPMorgan zette ruim $10 miljard opzij om verliezen op te vangen op leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Deze stroppenpot voor slechte leningen bedraagt bij JPMorgan inmiddels ruim $34 miljard. Daar stond tegenover dat er bij JPMorgan veel meer geld binnenkwam uit het zakenbankieren en de handel in aandelen en obligaties. Topman Jamie Dimon zei dat er nog veel onzekerheid is over de toekomst voor de economie, maar dat JPMorgan vanwege zijn sterke balans „een veilige haven” blijft. Het aandeel JPMorgan koerste 1,8% hoger.

Citigroup (-1%) kwam eveneens met redelijke kwartaalresultaten, ondanks een winstval van 73% naar $1,3 miljard. De stroppenpot bij Citigroup is inmiddels met $26 miljard gevuld.

Beleggers zetten het aandeel Wells Fargo zo’n 5,5% lager. De bank uit San Francisco rapporteerde een kwartaalverlies van $2,4 miljard en zet het mes dieper dan verwacht in het dividend.

„De Amerikaanse banken zien het wat somberder in dan drie maanden geleden. Ze houden er rekening mee dat de coronacrisis tot eind 2021 blijft aanhouden”, constateerde rentestrateeg Richard Abma (OHV).

Galapagos grootste verliezer in AEX

In de AEX hadden (bio)techaandelen het zwaar na de plotselinge terugval van de Nasdaq. Biotechconcern Galapagos was vanmiddag de grootste verliezer met een min van 4,4%.

Techinvesteerder Prosus leverde 3,3% in. ASML stond 3,2% af. De chipmachinemaker uit Veldhoven opent woensdag het kwartaalcijferseizoen in Nederland. Voormalig zusterbedrijf ASMI werd 2,9% afgewaardeerd. De koers van betalingsdienstverlener Adyen (-3,1%) stond ook flink onder druk.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-3,8%) was eveneens een opvallende verliezer. AkzoNobel ging 2,5% achteruit. De verffabrikant leverde daarmee weer een deel van de 4,5% koerswinst op maandag in na een meevallende kwartaalupdate.

Verzekeraar NN (+1,6%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Bij de financiële waarden lagen ook ASR (+1,4%) en Aegon (+0,6%) er positief bij. ABN Amro (-0,6%) en ING (-0,4%) boekten aanvankelijk winst, maar doken toch in het rood na de kwartaalresultaten van JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo. Supermarktconcern Ahold Delhaize ging 0,9% vooruit.

Bekijk ook: Zweedse betaalgigant volgt Adyen naar Rokin

In de AMX ging tankopslagconcern Vopak (+1,4%) aan kop. PostNL stond daarentegen onderaan met een min van 4,2%.

GrandVision ging 0,6% achteruit. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van de optiekketen niet doorgaan. „Deze overname is nog geen gelopen race”, waarschuwde beursstrateeg Van de Groep.

