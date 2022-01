Woningen langs kust vaak gekocht voor verhuur aan vakantiegangers

Dat komt naar voren uit een onderzoek dat het Kadaster heeft gedaan in opdracht van het onderzoeksjournalistieke platform Pointer van Kro-Ncrv. Het Kadaster bevestigt de conclusies desgevraagd.

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog voert de lijst aan. Daar is inmiddels 9,4 procent van alle huizen iemands tweede woning. Dat komt neer op ongeveer één op elke elf woningen. Daarna volgen Ameland (7,9 procent) en Tubbergen (7,1 procent). Het gaat om gewone woningen, dus niet om recreatiehuisjes op vakantieparken.

Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is een andere gemeente in de landelijke top. Tot 2014 waren tweede woningen er niet toegestaan, inmiddels is 5 procent in bezit van iemand van buiten. In het dorp Cadzand in de gemeente Sluis gaat het zelfs om de helft van alle woningen.

In de landelijke top staan ook een paar grotere steden, zoals Groningen, waar 3,8 procent van de huizen iemands tweede woning is. In Amsterdam gaat het om 3,5 procent.

De gemeenten met het grootste aandeel tweede woningen: 1. Schiermonnikoog (9,4 procent); 2. Ameland (7,9 procent); 3. Tubbergen (7,1 procent); 4. Noord-Beveland en Veere (5,8 procent); 6. Dinkelland en Terschelling (5,3 procent); 8. Staphorst (5,2 procent); 9. Sluis (5 procent); 10. Bergen (NH) en Baarle-Nassau (4,8 procent).

Het onderzoek van Pointer wordt zondagavond uitgezonden op NPO2.