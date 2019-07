Fed-voorzitter Powell: „Onzekerheid neemt toe.” Ⓒ AFP

Een economische groei van ruim 3% en een werkloosheid die rond het laagste punt in zo’n vijftig jaar tijd schommelt. Cijfers waarbij iedere centrale bankier fluitend de benen op het bureau legt. Maar in de VS ziet de Fed toch redenen om de economie een zetje te geven.