’Nederland gaat in Brussel bloeden voor Brexit’

De Britten gaan na de ruime verkiezingsoverwinning van Boris Johnson de Europese Unie op 31 januari definitief verlaten. Slecht nieuws voor Nederland, stelt Martin Visser in de wekelijkse podcast ’Kwestie van Centen’ van De Financiële Telegraaf. We raken een bondgenoot kwijt die zich ook keerde tegen te hoge betalingen aan Brussel. En dat kan zeer slecht uitpakken tijdens de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting. ,,Voor Nederland wordt dat nu een hele kluif’’, aldus Visser. De podcast - met als gast Brexit-expert Dorinde Meuzelaar - is te beluisteren op DFT.nl of via Spotify of iTunes.

