Signify schrapt prognose en dividend vanwege coronacrisis

„Er is voorzichtigheid geboden”, zegt topman Eric Rondolat. „We willen ervoor zorgen dat we onze flexibiliteit waarborgen om te reageren op veranderingen in de marktomstandigheden en de stabiliteit van het bedrijf garanderen.”

Vandaar dat het voorstel om 1,35 euro per aandeel aan dividend uit te keren, is ingetrokken. Zodra de marktomstandigheden zijn gestabiliseerd, zal Signify opnieuw kijken of er nog dividend aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd.

Bij de aandeelhoudersvergadering moedigt Signify zijn aandeelhouders aan om hun stemrecht bij volmacht uit te oefenen, vooraf vragen in te dienen en de vergadering te volgen via het internet. Signify kan nog aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen.