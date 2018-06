Megastrafzaak begint met 'redder' vastgoed SNS Bank

Volgens justitie heeft Groenhof zich laten omkopen, door stelselmatig een deel van het salaris van bevriende, door hem bij SNS ingehuurde interim-managers op te eisen.

Op die manier wist hij in enkele jaren, bovenop zijn eigen salaris, ruim een miljoen euro binnen te slepen.

Keuvelend

Zacht keuvelend staan Groenhof, diens Groningse vriend Pieter G. en zijn voormalig secretaresse Angelique S. in de gang van de Utrechtse rechtbank.

Zij zijn de eersten van in totaal negen verdachten die voor de rechter moeten verschijnen in het omvangrijke fraudeproces, dat de komende drie weken gaat spelen.

Fraai maatpak

De twee grijze heren, gestoken in fraaie maatpakken, maken een nonchalante indruk. Er worden beschaafde grapjes gemaakt. De vrouw, met strenge bril en een opvallend roze sjaaltje om haar hals geknoopt, is zichtbaar nerveus.

Die rolverdeling herhaalt zich vervolgens in de rechtszaal. De voormalige secretaresse frummelt aan haar meegenomen pakje zakdoekjes als ze door de rechters wordt doorgezaagd over haar indrukwekkende salaris toen ze in 2010 op verzoek van Groenhof bij SNS kwam werken.

Gefrons

“U ging daarbij van een uurtarief van 47,50 naar 137,50 euro. Dat is best een forse salarissprong voor een secretaresse”, zegt de rechtbankvoorzitter met opgetrokken wenkbrauwen.

Angelique schiet in de verdediging, omdat haar werk bij SNS volgens haar veel meer inhield dan alleen maar de administratie bijhouden. “Ik gaf er structuur aan projectteams. Ik hield overzicht. Het was daar een enorme puinhoop, beseft u dat?”

Op de wedervraag van de rechter of ze ooit een opleiding in vastgoedfinanciering heeft gevolgd, antwoordt ze zachtjes “nee”.

'Begeleiding'

Dat bankier Groenhof vervolgens iedere maand een kwart van haar SNS-loon opeiste, en waarbij ze nota bene namens hem de facturen aan zichzelf moest opstellen, was volgens haar niet vreemd. “In ruil daarvoor begeleidde de heer Groenhof mij met mijn eigen bedrijf.”

In totaal betaalde zij hem op die manier 134.000 euro. Dat beschouwt het Openbaar Ministerie als omkoping. Maar Groenhof is het met die conclusie niet eens. Hij noemt de betalingen die hij ontving van zijn secretaresse gisteren “de gunfactor die in dit geval licht in mijn voordeel uitpakte”.

Geen steekpenning

Ook de half miljoen euro die de door hem bij SNS aangestelde vriend Pieter G. onder tafel aan hem terugbetaalde, waren geen steekpenningen in ruil voor duurbetaalde werkopdrachten van de bank, zoals het OM stelt. “Het was een oude ereschuld die Pieter daarmee aan mij inloste”, aldus Groenhof.

Morgen gaat het onderzoek van de rechtbank naar de SNS-fraudezaak verder in Utrecht. Het is de beurt aan de overige zes verdachten die eveneens grote bedragen aan hun baas Groenhof betaalden.

