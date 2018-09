Ackman staat personeel Valeant te woord

Valeant ligt al sinds afgelopen najaar zwaar onder vuur wegens vermeende boekhoudfraude, waardoor de beurskoers is gekelderd. Ackman en Pearson verklaarden gezamenlijk bij een bijeenkomst van het personeel dat er geen grootscheepse ontslagronde zal komen en dat er geen kernactiviteiten verkocht gaan worden. Ook wordt gezocht naar een opvolger voor Pearson.

Ackman heeft via zijn in Amsterdam genoteerde beleggingsfonds Pershing Square een belang van 9 procent in de farmaceut. Valeant is partner van het Nederlandse biotechnologiebedrijf Pharming.