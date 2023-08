Verzekeraar Aegon zet stevig in op activiteiten VS, weer miljoenenverlies

Eerder aangekondigde investeringen in Amerikaanse activiteiten zorgden volgens Aegon voor de rode cijfers. Vorig jaar leed Aegon ook flink verlies en stond het bedrijf onderaan de streep zo'n 2,5 miljard euro in het rood.

Verkoop

Aegon heeft zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten inmiddels verkocht aan ASR. In juli was de overname rond, maar de eerste helft van het jaar gebruikte de verzekeraar nog de naam Aegon. Het miljardenverlies van vorig jaar kwam door die verkoop. Het volledig integreren van de verzekeringsactiviteiten van Aegon in ASR is naar verwachting uiterlijk in 2026 klaar. Door de samenvoeging ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland.

ASR wil zich volop richten op groei in de Verenigde Staten, meldde de verzekeraar twee maanden geleden. De Amerikaanse tak, met de naam Transamerica, moet van het bedrijf uitbreiden.