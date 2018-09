Sterke winst voor beurs Tokio

TOKIO (AFN) - De beurs in Tokio is dinsdag met een sterke winst gesloten. De handel kreeg onder meer steun van de zwakkere yen. Maandag was de aandelenmarkt in Japan gesloten voor een feestdag. De Nikkei-index eindigde met een plus van 1,9 procent op 17.048,55 punten. Dat is de eerste winst voor de Japanse aandelenbeurs in vijf handelsdagen.