AEX zakt terug tot 600 punten

De AEX stond om elf uur 0,3% lager op 600 punten. De AMX steeg 0,1% naar 878 punten.

De meeste overige Europese beurzen leverden ook in. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten respectievelijk 0,3%, 0,1% en 0,2%.

De Amerikaanse indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Nasdaq en een licht lagere opening van de Dow Jones, na de plussen van 0,8% tot 1,6% op maandag.

Beleggers deden het rustig aan, nadat diverse beursgraadmeters maandag het hoogste niveau in negen maanden aantikten in reactie op recente positieve berichten over coronavaccins. De continue stijging van het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in de VS tot een record op maandag drukte de stemming.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde staalgigant ArcelorMittal met een min van 1,7% onderaan.

Shell volgde met een terugval van 1,2%.

Prosus daalde 0,4%, ondanks een koersdoelverhoging van €112 naar €128 door de Britse bank Barclays. De techinvesteerder meldde maandagavond in een tussentijds bericht dat het afgelopen halfjaar goed is verlopen en de gevolgen van de coronapandemie beperkt bleven.

Verzekeraar Aegon ging met een winst van 1,6% aan kop

Just Eat Takeaway won 0,8%. Maandag was het maaltijdbezorgbedrijf nog de grootste daler, in de verwachting dat de vaccins ervoor gaan zorgen dat de restaurants over enkele maanden weer open gaan.

ABN Amro steeg 0,2%, in reactie op het aangekondigde vertrek van de financieel directeur.

Bij de middelgrote fondsen blonk TKH met een winst van 4,3% uit. Het technologiebedrijf is minder somber geworden over de impact van de coronapandemie en verhoogde zijn winstverwachting.

Air France KLM won na de sprong op maandag in reactie op de vaccinopsteker nog eens 1,4%.

Biotechnologiebedrijf Pharming was met een min van 2,3% de grootste daler.

Smallcap Sif klom 3,1% na het binnenhalen van een order voor een windmolenpark voor de kust van Engeland.

