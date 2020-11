Licht verlies AEX, financials bieden hoop

De AEX stond om 14 uur 0,4% lager op 599,3 punten. De AMX daalde 0,2% naar 874,2 punten.

De meeste overige Europese beurzen leverden ook in. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten respectievelijk 1,4%, 0,4% en 0,5%.

Wall Street begon met verlies: de Dow Jones zakte ruim 1%, de andere beurzen handelden met kleinere verliezen.

Bekijk ook: Tesla hard vooruit op rode beurzen VS

Beleggers deden het rustig aan. De continue stijging van het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten in de VS drukte de stemming. De Wereldgezondheidsorganisatie toonde zich ’zeer bezorgd’, met name over de Europa en de VS.

,,Maar de fundamenten van de markt zijn gewoon sterk. Gisteren zijn records aangetikt. Dat beurzen dan nu even iets teruggaan hoort bij de interne dynamiek van de markt; soms lopen beleggers iets te ver vooruit op de fundamenten en krijg je even zo’n dag. Dat is heel gewoon na wat een fraaie rit omhoog is geweest”, aldus econoom en chief commercial officer Han Dieperink van vermogensbeheerder Auréus.

,,Dit is ook anders dan in andere crises: de fundamenten van bedrijven staan nog, als ze dankzij het coronavaccin verder kunnen, stijgen omzetten vanaf een goed fundament. Dat is ook goed voor de winsten.”

Door het enorme handelsblok dat China deze week met Aziatische partners vormde, is ,,in één klap dat wat president Trump met de handelsoorlog tegen China probeerde te bereiken stevig verzwakt”, stelt hij.

Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro: ,,De AEX komt in drie weken tijd van 520 op 600 punten, dat is gewoon sterk. Dan is het niet ongebruikelijk dat de index even zijn niveau zoekt, om van daaruit door te gaan. De kwartaalcijfers van bedrijven zijn even voorbij, de focus ligt op centrale banken, die voor december hebben aangegeven extra steun te overwegen.”

Dat vanochtend zakenbanken Goldman Sachs, JPMorgan en Morgan Stanley alle positiever over 2021 werden, gaf de markt ook steun, aldus Bonsee. Het Duitse ZEW-instituut meldde een 5 punt sterkere groei in China dan eerder berekend.

Hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING waarschuwde vandaag in zijn vooruitblik voor 2021 dat de financiële omstandigheden in Europa ,,eerst erger worden voordat ze beter worden”. De wintermaanden ,,zullen worden gekenmerkt door zwaardere lockdowns, die veel uithoudingsvermogen van mensen vereisen.”

Bekijk ook: Warren Buffett zet in op vaccinmakers Pfizer en Merck

De euro steeg 0,2% tot $1,18747, nadat nu Polen en Hongarije hun veto gebruikten om tegen de meerjarenbegroting en het herstelfonds van de Europese Commissie te stemmen.

Brentolie werd 1,4$ goedkoper tot $43,20 per vat. Goud en zilver bleven vlak. Bitcoin won 0,3% tot $16.760.

Staal verliest

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde dataverwerker RELX op 1,8% verlies onderaan. Het fonds weegt voor 7,4% mee in de AEX. Staalgigant ArcelorMittal voegde zich met een min van 1,7% naast uitzender Randstad.

Bekijk ook: Tata Steel optimistisch over voortgang verkoop Nederlandse tak

Voeding- en wasmiddelenconcern Unilever - met 13,6% weging in de AEX - en Shell - met 11,8% weging -volgden met een terugval tot respectievelijke -1,3% en -0,8%. Het olie- en gasconcern kreeg in 2019 €116 miljoen terug van de Britse overheid vanwege belastingverliezen op investeringen in offshore-projecten en omdat het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk vergoedingen kreeg voor het ontmantelen van oude boorplatformen.

KPN won 0,6%. Het telecombedrijf meldde over de helft te zijn met aanleg van een nieuw landelijk dekkend mobiel netwerk.

Prosus daalde 1%, ondanks een koersdoelverhoging van €112 naar €128 door de Britse bank Barclays. De techinvesteerder meldde maandagavond in een tussentijds bericht dat het afgelopen halfjaar goed is verlopen en de gevolgen van de coronapandemie beperkt bleven.

Indexzwaargewicht ASML, met 16,23% weging in de AEX, noteerde ook licht verlies.

Chemie- en voedingproducent DSM zakte 0,3%. Berenberg verhoogde zijn koersdoel voor DSM van €135 naar €150 bij een ongewijzigd koopadvies.

Verzekeraar Aegon ging met een winst van 1,6% aan kop.

Just Eat Takeaway won 1%. Maandag was het maaltijdbezorgbedrijf nog de grootste daler, in de verwachting dat de vaccins ervoor gaan zorgen dat de restaurants over enkele maanden weer open gaan.

ABN Amro steeg 1,3%, in reactie op het aangekondigde vertrek van de financieel directeur. Het is, na slechts drie jaar in functie, een ’nare verrassing’ volgens analist Jason Kalamboussis van KBC Securities. Hij is bezorgd dat de chief technology officer Christian Bornfeld ook vertrekt. Eind november komt de bank met zijn nieuwe strategie en doelstellingen.

De markt reageerde op overnamegeruchten: de Spaanse bank BBVA zou onderhandelen over de overname van Banco de Sabadell.

Bij de middelgrote fondsen blonk TKH met een winst van 3,4% uit. Het technologiebedrijf is minder somber geworden over de impact van de coronapandemie en verhoogde zijn winstverwachting. De bijstelling van de winst naar boven is geen verrassing, aldus analist Michael Roeg van Degroof Petercam, dat een koop-advies hanteert bij €48 koersdoel.

Bekijk ook: Technologiebedrijf TKH verhoogt winstverwachting

Air France KLM ging, na de sprong op maandag in reactie op de vaccinopsteker, 1,1% achteruit. EasyJet meldde een verlies van ruim €1,4 miljard. De capaciteit is met 80% gereduceerd.

Biotechnologiebedrijf Pharming was met een min van 2% de grootste daler.

Smallcap Sif klom 3,1% na het binnenhalen van een order voor een windmolenpark voor de kust van Engeland.

Het Duitse biotechbedrijf Vivoryon steeg 8%.

Wat moet je met je spaargeld doen? Zijn aandelen in deze onzekere tijd een goed alternatief? Jim Tehupuring en Stefaan Casteleyn van 1Vermogensbeheer geven donderdagavond hun visie tijdens een gratis webinar. Meld je gratis aan.