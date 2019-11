Boete komt dichterbij voor Swedbank

Swedbank wordt ervan verdacht tientallen miljarden euro's aan verdachte geldstromen te hebben verwerkt, veelal vanuit voormalige Sovjetlanden via de Baltische staten. Ook in Estland kondigde de lokale toezichthouder aan sancties tegen Swedbank te overwegen.

De FSA heeft voldoende aanwijzingen gevonden voor tekortkomingen in de witwaspreventie van Swedbank. Het vervolgonderzoek richt zich op de vraag of dat genoeg is voor een sanctie of dat het onderzoek op een andere manier moet worden gesloten. Vorige week liet Swedbank weten dat er ook in de Verenigde Staten meerdere onderzoeken tegen de bank lopen.

Swedbank laat weten zich te herkennen in veel van de observaties van de FSA. De bank zegt mee te werken met het onderzoek en gaat ondertussen verder met het verbeteren van zijn interne processen.