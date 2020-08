Verdreven naar de buitenwijk

Het nieuwe wooncomplex OurDomain Amsterdam South East, met 955 studio’s voor jongeren. Ⓒ Foto Greystar

Wonen in de binnenstad is voor de meeste studenten en jonge werkenden een droom die nooit in vervulling zal gaan. De vraag is te groot, het aanbod te klein. Om jongeren toch onderdak te bieden, verrijzen steeds meer flats met microwoningen in buitenwijken. Zoals Nederlands grootste woonontwikkeling OurDomain in Amsterdam-Zuidoost, naast probleemwijk Holendrecht.