Jumbo start deze week al met thuisbezorgen in onder meer Utrecht. De bestelde boodschappen worden centraal verzameld in het efulfilment center in Den Bosch. Speciaal getrainde medewerkers van lokale Jumbo-winkels bezorgen de online bestellingen bij klanten, desgewenst tot in de keuken.

