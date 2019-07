Column: Opwarming aarde lastig te stoppen

Als Amsterdam het klimaat van Bordeaux krijgt, gaan onder meer boeren hieronder lijden. Ⓒ AFP

Het is mooi weer als de zon schijnt, het de hele dag droog is, er niet te veel wind staat en het zo’n 24 graden is. Het is slecht weer als het regent, als het waait en als het koud is. We hebben natuurlijk liever mooi weer dan slecht weer. Maar wat als we altijd mooi weer zouden hebben?