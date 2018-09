'Resultaten IMCD iets onder verwachting'

Volgens ING is de onderliggende ontwikkeling van de operationele marge wel bemoedigend, met een hogere marge in alle regio's. Het advies voor IMCD is buy.

Kepler Cheuvreux stelde dat de resultaten grotendeels in lijn zijn met de verwachtingen, maar dat het dividend tegenvalt. Volgens Berenberg stelde de winstgevendheid in het vierde kwartaal teleur. Beiden geven het advies hold.

IMCD noteerde omstreeks 12.10 uur 1,9 procent lager op 33,04 euro.