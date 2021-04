ABN Amro onder vuur bij beleggers om late informatie over witwaszaak

ABN wordt er al langer van verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Nog niet zo lang geleden bleek evenwel dat de verdenkingen van justitie een stuk verder gaan dan eerder gedacht.

Het OM beschuldigt de bank nu ook van schuldwitwassen. ABN zou daarmee dus hebben geweten van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar trad hier onvoldoende tegen op, concludeert de VEB.

Extra beschuldiging

Toen het nieuws over de extra beschuldiging in de media verscheen was de onrust onder beleggers aanzienlijk, geeft VEB-directeur Paul Koster aan. De koers van het aandeel zakte op de beurs die dag ruim 5 procent. Veel beleggers zouden onvoldoende geïnformeerd zijn geweest en op de valreep nog tegen een te hoge prijs ABN-aandelen hebben gekocht. Hoe hoog de schade precies is, is volgens Koster nog lastig te zeggen.

De beleggersclub vroeg het financiële concern onlangs al om opheldering over de kwestie. Volgens de VEB heeft ABN geen afdoende antwoord gegeven waarom zij de informatie niet eerder apart meldde, maar deze had weggestopt achter in het jaarverslag. De VEB heeft ABN nu per brief aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade. Koster hoopt hierover met de bank in overleg te kunnen treden. Mocht hij er op die manier niet uitkomen, dan kan volgens hem een collectieve schadevergoedingsactie volgen.