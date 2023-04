Premium Het beste van De Telegraaf

Man krijgt in vechtscheiding eigen dwangsom om de oren

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Vechtende exen moeten voorkomen in de rechtbank (beeld ter illustratie). Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De dag dat een stel trouwde in 2017 was in alle opzichten zonnig. Bovendien dachten ze goed afgestemd in hun huwelijksbootje te stappen, door onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. En toch was dit geluk geen lang leven beschoren. Vijf jaar later vroegen ze de echtscheiding aan. Sterker, het gevecht begon toen nog maar pas.