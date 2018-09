Royal HaskoningDHV verdubbelt winst

De omzet steeg licht ten opzichte van 2014, naar 654,5 miljoen euro. Nieuwe opdrachten zorgden ervoor dat de waarde van het orderboek eind 2015 meer dan een kwart hoger lag dan een jaar eerder. Dit jaar verwacht het 135 jaar oude bedrijf de winstgevendheid verder op te voeren.

Royal HaskoningDHV heeft besloten zich toe te leggen op markten waarin het al een leidende positie heeft. Die strategie werpt haar eerste vruchten af, zei bestuursvoorzitter Erik Oostwegel in een toelichting op de cijfers. ,,Ons bedrijf is in goede conditie'', aldus de topman.