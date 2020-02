Restaurants de fout in met jeugdige bezorgers

De voormalige Arbeidsinspectie deed de afgelopen tijd onderzoek naar maaltijdbezorgers die in dienst zijn bij horecabedrijven. Daaruit blijkt dat het werk niet veilig is voor kinderen onder de zestien. De jongeren werken te lang, tot te laat op de avond en onder grote tijdsdruk, aldus de Inspectie. Het onderzoek geen nadrukkelijk niet over platformbedrijven zoals Deliveroo. Die hebben geen bezorgers in dienst, maar huren ze in als zzp’er.

Staatssecretaris Van Ark neemt het signaal van de Inspectie serieus, schrijft ze in een reactie, maar ze wil jongeren niet hun bijbaantje afnemen. De VVD-bewindsvrouw wil „nagaan op welke wijze de regelgeving het beste kan worden verduidelijkt, zonder dat dit ten koste gaat van veilige bijbaantjes voor kinderen onder de 16 jaar”.

Hoeveel tieners onder de zestien dit werk doen, is niet bekend. Maar de vraag naar jonge maaltijdbezorgers neemt toe omdat ze relatief goedkoop zijn. Wie nog geen zestien jaar is, mag van de wet alleen ’arbeid van lichte aard’ doen, en nooit werken na zeven uur ’s avonds.