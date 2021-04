Column: na 45 jaar met vroegpensioen is een doodlopende weg

Ⓒ TLG ARCHIEF

Minister Koolmees had ook zijn ’niet-actieve herinnerings’-moment. Hij dácht met het kabinet te hebben besproken dat je niet na 45 dienstjaren met pensioen kunt. Maar trok zijn brief weer in, toen bleek dat hij het nog niet besproken had. O ja, en de vakbonden waren toch ook al boos over de ingetrokken brief. Wat is er dus aan de hand?