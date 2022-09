Bedrijfsleven komt tekort voor behalen klimaatdoelen

In het akkoord van Parijs is afgesproken om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2°C. De drie koplopers komen echter niet verder dan 2,2°C. De leidende landen worden gevolgd door Frankrijk (2,3°C), het Verenigd Koninkrijk (2,6°C) en de Verenigde Staten (2,8°C). Canadese bedrijven doen het slecht met doelstellingen die leiden tot een opwarming van gemiddeld 3,1°C. De hoge temperatuurbeoordeling in landen als Canada en de Verenigde Staten zijn overigens eerder het gevolg van ondernemingen die helemaal geen doelstellingen hebben, dan van doelstellingen die niet ambitieus genoeg zijn.

Wereldleiders komen in november in Sharm el-Sheikh bijeen om de 1,5°C-doelstelling van het Parijs-akkoord overeind te houden. Door de klimaatambities van de G7 lijkt deze doelstelling onhaalbaar

De analyse laat zien dat Europese bedrijven, in alle sectoren, duidelijk en consistent beter presteren dan Noord-Amerikaanse en Aziatische concurrenten. De Europese elektriciteitsproductiesector, bijvoorbeeld, loopt voor op alle sectoren ter wereld met een opwarming van 1,9°C. Ter vergelijking, er is een opwarming geraamd van 2,1°C door bedrijven in Noord-Amerika en 3°C door ondernemingen in Azië.