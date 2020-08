Grootste Duitse vakbond wil vierdaagse werkweek

„De vierdaagse werkweek is een van de reacties op de structurele veranderingen in branches zoals de auto-industrie. Het zou ervoor zorgen dat banen behouden blijven in de industrie in plaats van afgeschreven worden”, aldus voorzitter Jörg Hofmann.

De vakbondsbaas gaf verder geen details. Hij wilde niet verder gaan dan dat er „een bepaalde looncompensatie” tegenover moet staan om het haalbaar te maken voor de fabriekswerkers.