'Virusvrees blijft boven beurzen hangen'

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Italië is gestegen naar 148. Het aantal bevestigde besmettingen steeg tot 3858. In China is het dodental opgelopen tot 3042. Het aantal besmettingsgevallen steeg tot 80.552. Wereldwijd is het aantal besmettingen gestegen tot 98.420. Het aantal doden staat op 3385. Ruim 55.600 mensen zijn genezen verklaard.

Op het Damrak staat DSM in de schijnwerpers. De activistische belegger Oceanwood Capital Management wil dat het speciaalchemieconcern zijn divisie voor materialen afsplitst. De opbrengst zou kunnen worden uitgekeerd aan aandeelhouders, betoogt de vermogensbeheerder. Na de afsplitsing zou DSM zich puur op voeding kunnen richten.

Accell

Accell opende de boeken. De fietsenfabrikant behaalde in 2019 een omzet van 1,1 miljard euro en een nettowinst van 2,8 miljoen euro. Het bedrijf stelt goed op weg te zijn om de doelen voor de middellange termijn te halen en wil zich dit jaar storten op het privé leasen van fietsen. Verder denkt Accell dit jaar te kunnen groeien dankzij de aanhoudende sterke vraag naar elektrische fietsen en bakfietsen.

Stern liet bij de publicatie van de jaarcijfers weten dat het autobedrijf en zijn Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive vergevorderd zijn in hun gesprekken over een fusie. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal meer duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van de samenvoeging.

Airbus

In Parijs gaat de aandacht uit naar Airbus. De verspreiding van het nieuwe coronavirus lijkt behalve luchtvaartmaatschappijen ook fabrikanten van vliegtuigen te raken. Airbus haalde in de maand februari geen enkele nieuwe order binnen voor zijn vliegtuigen. Een maand eerder sleepte de Europese vliegtuigbouwer nog 274 nieuwe orders in de wacht.

De Europese beurzen sloten donderdag lager. De AEX-index verloor 0,9 procent tot 552,54 punten en de MidKap daalde 2,5 procent tot 839,49 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1,9 procent. Wall Street leed een stevige verliesbeurt. De Dow-Jonesindex eindigde 3,6 procent lager op 26.121,28 punten. De brede S&P 500 verloor 3,4 procent en techbeurs Nasdaq daalde 3,1 procent.

De euro was 1,1225 dollar waard tegen 1,1198 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 45,62 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder op 49,68 dollar per vat.