Topman Qatar Airways: eersteklas verdwijnt in nieuwe vliegtuigen

Bovendien biedt de businessclass inmiddels dezelfde voordelen. „Waarom zou je investeren in een subklasse van een vliegtuig, dat je al alle voorzieningen biedt die je in de eersteklas krijgt?”, stelt Al Baker in een interview met persbureau Bloomberg. Dat is de reden waarom de luchtvaartmaatschappij in de toekomstige Boeing 777X-vliegtuigen enkel nog wil investeren in de businessclass.

Het voornemen van Qatar Airways om de eersteklas te schrappen komt op een opvallend moment. Andere luchtvaartmaatschappijen profiteren namelijk juist van de grote vraag naar wat luxere vliegtuigstoelen. Zo besloten Air France en Lufthansa juist hun aanbod te verdubbelen. Carsten Spohr, topman van Lufthansa, gaf eerder nog aan dat de voorste rijen van zijn vliegtuigen nog nooit zo vol zijn geweest.