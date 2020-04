Malaise bij techfondsen doet Wall Street pijn

De Dow-Jonesindex daalde rond 17.30 (Nederlandse tijd) 2,6% naar 23.037 punten. De brede S&P 500 dook 3% omlaag tot 2738 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 3,8p rocent in tot 8231 punten.

Vooral de aanhoudende turbulentie op de Amerikaanse oliemarkt blijft het sentiment parten spelen. De voorgaande avond werd voor het eerst in de geschiedenis de prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie negatief voor de contracten in mei. Vandaag veerde de olieprijs op en werd een niveau van $0,01 per vat aangetikt. De WTI-prijs voor de juni-contracten is hard gedaald naar $15,64. De oliefondsen Chevron en Exxon Mobil wisten de schade te beperken tot 1,5% nadat president Trump had toegezegd om de energiesector te gaan ondersteunen.

Manpower zakte 1,5% na zwak ontvangen resultaten van de uitzender die vanmiddag werden gepubliceerd.

IBM gleed 6% onderuit. Het technologieconcern zag de resultaten in het eerste kwartaal dalen en trekt vanwege de coronacrisis de prognoses voor dit jaar in. Apple werd 3% minder waard. Microsoft moest 4,8% afstaan.

Coca-Cola raakte 4% kwijt. De frisdrankproducent meldde dat de wereldwijde verkoop van frisdrank sinds begin april met een kwart is gedaald door de maatregelen om het coronavirus in te dammen en rekent dan ook op een flinke impact op de resultaten in het tweede kwartaal.