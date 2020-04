Oliefondsen in uitverkoop op somber Wall Street

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 2,2 procent lager op 23.127 punten. De breed samengestelde S&P verloor 2,6 procent tot 2749 punten en techbeurs Nasdaq dikte 2,9 procent in tot 8312 punten.

Vooral de aanhoudende turbulentie op de Amerikaanse oliemarkt blijft het sentiment parten spelen. De voorgaande avond werd voor het eerst in de geschiedenis de prijs voor een vat ruwe Amerikaanse olie negatief voor de contracten in mei. Een vat Amerikaanse olie voor levering in juni noteerde op 7,82 dollar. De oliesector op Wall Street kreeg weer tikken na de koersverliezen op maandag. Olie- en gasproducenten als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips werden tot 3,6 procent lager gezet. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes en Transocean verloren tot 7,3 procent. Een tweet van president Donald Trump dat zijn regering de olie- en gassector wil ondersteunen bood enige steun.

Aan het cijferfront opende technologieconcern IBM de boeken. IBM zag de resultaten in het eerste kwartaal dalen en trekt vanwege de coronacrisis de prognoses voor dit jaar in. Het aandeel verloor 3,9 procent

Ook frisdrankproducent Coca-Cola (min 2,6 procent) kwam met cijfers. Het bedrijf meldde dat de wereldwijde verkoop van frisdrank sinds begin april met een kwart is gedaald door de maatregelen om het coronavirus in te dammen en rekent dan ook op een flinke impact op de resultaten in het tweede kwartaal.

Defensieconcern Lockheed Martin (min 2,4 procent) publiceerde meevallende resultaten, maar schroefde wel de omzetprognoses voor dit jaar licht omlaag vanwege de coronacrisis.