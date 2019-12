'Oplossing in corruptiezaak Ericsson nabij'

Stockholm - Het Zweedse Ericsson lijkt dicht bij een schikking in een omvangrijke Amerikaanse corruptiezaak. Een overeenkomst wordt waarschijnlijk deze of volgende week aangekondigd, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De Amerikaanse justitie verdenkt de maker van netwerkapparatuur van ongeoorloofde handelspraktijken in zes landen, waaronder China.