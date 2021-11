Koud winterweer zet deur open naar hogere prijzen elektriciteit

In delen van Duitsland stegen de prijzen bijna tot het hoogste niveau ooit, nadat sommige delen van het land kampten met temperaturen die onder nul zakten. Ook in Frankrijk, maar ook Nederland, zakte het kwik in sommige gebieden tot onder het vriespunt.

Koudegolf

Door het koudere weer is er een grote behoefte aan energie. Dat gebeurt op het moment dat de prognoses voor de opwekking van windenergie in Frankrijk, Duitsland en Nederland minder zijn. De koudegolf wordt gezien als een eerste test voor de manier waarop de energiesystemen, die al onder druk staan, bestand zijn tegen het hogere energieverbruik deze winter.

De beperkte aardgasvoorraden en lage opslagniveaus hebben ervoor gezorgd dat de prijzen voor gas en stroom de lucht in zijn geschoten. De prijspiek veroorzaakte chaos op de energiemarkten in heel Europa. Volgens weerkenners zal de temperatuur tot begin december lager zijn dan normaal in West-Europa. Daarmee neemt de vraag toe, wat in combinatie met de mindere windenergieopbrengsten voor hogere prijzen zorgt.