Column: Thuiswerken is passé; Top 5 flexwerkplekken

Thuiswerken is namelijk passé. Zowel flexwerkers, zzp-ondernemers als werknemers die een dagje niet naar kantoor willen, zoeken vaker andere locaties op waar ze productief willen zijn. Thuis is immers dat lastige kroost dat structureel afleidt, het wasje dat gedraaid móet worden of lonkt de verleiding om aflevering 32.417 van The B&B te zien.

Dus, de deur uit.

Het leuke is dat flexlocaties door heel het land daardoor bijzondere netwerkplekken worden, waar je interessante mensen ontmoet en waardoor nuttige zakelijke verbintenissen ontstaan. Ik hoor het steeds vaker. Ter verheldering: dit stukje proza is niet gesponsord; het is zoals altijd volledig objectief!

We tellen af van 5 naar 1.

5e Plaats – Starbucks

Een jaar geleden was ik drie maanden in Nieuw-Zeeland en Australië en ontdekte ik dat de Starbucks de plek was van ‘nerds’. Ik zat daar eigenlijk voor joker met mijn traditionele ‘Windows-laptop’ want de ‘Mac’ is de norm. Veel ‘New-Technology-Gekkies’ dus die met hun koptelefoontje op iets programmeren. Zo zie ik het ook bij de Nederlandse vestigingen. Je moet wel wat mazzel hebben met een goede plek aan een lekkere tafel. Bovendien blijft het in sommige vestigingen gedoe om een code voor toiletbezoek te krijgen. Die bleek namelijk op de kassabon te staan, die in de drukte kwijtgeraakt was. Shit happens. Mijn favoriet: Starbucks Rembrandtsplein Amsterdam. Wel: English spoken. De wifi is oké.

4e Plaats – Ikea

Je hebt bij de Ikea altijd last van trage pensionado-bejaarden die ’s ochtends vroeg massaal in de rij staan voor het 1-euro-45-ontbijtje. Ik heb altijd de neiging om dan wat te duwen want ook voor mij als ondernemer geldt: tijd is geld. Bij de Ikea zie je vooral veel starters die nauwelijks een cent te makken hebben. Dat snap ik: want met de Ikea-klantenkaart is de koffie/thee gratis. Je moet wel geluk hebben met je zitplaats; de stoeltjes voelen wankel en los in elkaar geschroefd. Mijn favoriete Ikea: Haarlem Waarderpolder. De wifi? Helemaal oké. Net als de Zweedse gehaktballetjes.

3e Plaats – McDonald’s

Hoewel de wifi vaak niet altijd even snel is en je soms 180 graden op je kop moet hangen om diep onder de zitbankjes een stopcontact te vinden om je laptop in te pluggen, is McDonald’s met stip gestegen. Sinds de introductie van de McCafé’s hoef je niet meer aan de vette hap. Als het personeel de stage-status is ontgroeid én begrijpt wat Table Service is, dan is de Mac een uitstekende werkplek. Mijn favorieten: Sittard en Amsterdam De Aker. Type flexwerkers die je er ziet: alle soorten en maten. Van consultancy tot bouwvakker.

2e Plaats – La Place

Interessant is de klantenkaart. Je hebt bij de kassa, bij het afrekenen, deze laten scannen of er zitten al nieuwe gespaarde lokkers in je inbox. Van een gratis taartje bij een kop thee, een tweede kaasstengel of een gratis ontbijtje voor twee. Dat laatste is overigens een dingetje want je móet echt met z’n tweeën binnenstappen. Er wordt dus flink getinderd bij de ingang van elke La Place om als duo je entree te maken. De wifi is snel. Mijn favoriet is Leiderdorp. Al veel serieuze zakelijke connecties daar opgedaan. Type flexwerkers bij La Place; alle soorten en maten. In het westen van het land veel ‘thuiswerkende’ ambtenaren. La Place is derhalve de KoffieLobby!

1e Plaats – Van der Valk hotels

Bijna alle vestigingen hebben de oubolligheid van de appelmoes-met-rode-kers achter zich gelaten. Zowel in de restaurants als in de lounges kan men prima en representatief afspreken. Goedkoop is het niet. Daardoor is Van der Valk dé plek voor de consultancy-flexers en data-analisten-achtige-types, die er op kicken om hun Excel-spreadsheetjes luid en duidelijk met carrièrebewuste tafelgenoten te bespreken. Het personeel weet gelukkig wat gastvrijheid is en de wifi is razendsnel. Mijn favorieten zijn Oostzaan, Haarlem-Zuid en Nootdorp. En… de wc’s zijn schoon!

Gefeliciteerd met deze eerste plaats!

Ik wens u een goede jaarwisseling en een vrolijk begin van 2020. Ook in het nieuwe jaar mag ik u lastig vallen met stukjes over de Staat van Ondernemerschap in Nederland… Tot volgend jaar!