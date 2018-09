Inflatie in februari blijft gelijk

Vorige maand had de prijsontwikkeling van benzine een verlagend effect op de inflatie. Een liter euroloodvrij kostte gemiddeld 1,40 euro. Dit is de laagste prijs in ruim zes jaar tijd. In januari was de literprijs nog 1,43 euro. Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets had een neerwaarts effect op de consumentenprijzen. Daarentegen stuwde de prijsontwikkeling van bungalowparken en mobiele telefoons de inflatie, waardoor deze per saldo gelijk bleef.

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in februari uitgekomen op 1,3 procent. In januari was dit nog 1,0 procent.