Mag zieke werknemer passend werk weigeren?

Wij hebben een medewerker die nu vijf maanden ziek is. De bedrijfsarts heeft anderhalve maand geleden gezegd dat hij kan beginnen met een paar uurtjes per week aangepast werk. We hebben allerlei klussen aangeboden en voorgesteld, maar hij weigert alles. Hij heeft nog geen minuut gewerkt. Wat moeten we doen?