Meerdere investeerders in Burberry

Dinsdag werd gemeld dat een onbekende investeerder een belang had genomen van ruim 5 procent in Burberry, wat tot speculaties leidde over een mogelijk overnamebod. Burberry zou al voorzorgsmaatregelen hebben genomen tegen een bod.

Ook was het bedrijf bezig de identiteit van de investeerder te achterhalen bij HSBC, die het belang openbaarde. Na lang treuzelen heeft HSBC nu bekendgemaakt dat het gaat om meerdere partijen.

Dinsdag ging het aandeel sterk omhoog door de overnamespeculaties. Woensdag verloor Burberry juist flink aan waarde.