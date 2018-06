Andere tijden, tijd voor keuzes!

Want waar kijken de zekerheidszoekers nu tegenaan? Een spaarrente die gemiddeld ongeveer 0,6% bedraagt en de rentevergoeding op de veilig geachte obligatie van de Nederlandse Staat met een looptijd van 10 jaar is inmiddels ongeveer 0,3%. Per obligatie van €1.000 ontvang je per jaar dus €3,00 aan rente, €30,00 totaal. En dan moet je nog rekeninghouden met kosten, inflatie en belasting als je meer dan €25.000 bezit. En als klap op de vuurpijl is te lezen dat banken al enige tijd voorbereidingen treffen op negatieve rentetarieven. Oftewel, je moet dan rente betalen om je geld op een spaarrekening te mogen stallen.

Kan de rente nog lager en negatief worden?

Voor obligatiebeleggers is een negatieve rente al enige tijd een feit. Als beleggers nu een Nederlandse staatlening kopen die afloopt tussen nu en 2023, leggen ze geld toe. Of het voor spaarders in Nederland zover gaat komen, is nu nog niet duidelijk. Maar er zijn al landen waar dit wel zo is.

Saillant detail is dat hierdoor de verkoop van kluizen aan consumenten weer stijgt. Uitgerekend de meeste Nederlandse banken hebben een paar jaar geleden besloten de verhuur van kluisjes te stoppen.

Bewustzijn van nieuwe werkelijkheid

Volgens het CBS stond er in 2015 meer dan €340 miljard aan spaargeld uit. In mijn dagelijks werk zie ik bij spaarders de belangstelling voor alternatieven toenemen. Het besef groeit dat het financiële klimaat niet in een kleine depressie zit, maar een structurele verandering ondergaat. Tijd voor actie om naar alternatieven te kijken om de gewenste doelstellingen toch te kunnen behalen. Vooropgesteld dat we dan alleen spreken over geld dat niet voor onvoorziene omstandigheden nodig is. Iedereen moet voor zichzelf bepalen hoeveel daarvoor nodig is en voor dat deel genoegen nemen met de lage actuele rentevergoeding. Met die reservering neem je nooit risico. Vervolgens kun je kiezen.

Niet alleen een nadeel

De lage rente biedt voordelen voor huiseigenaren. Vereniging Eigen Huis constateert een enorme toename in het oversluiten van hypotheken om te profiteren van de historisch lage rente. Vooral langere rentevastperiodes van 11 tot 20 jaar staan in de belangstelling. Al dan niet in combinatie met het aflossen van (een deel) van de hypotheek kan dit maandelijks voor een behoorlijke extra bestedingsruimte zorgen. (Omdat persoonlijke situaties verschillen is het verstandig dit in overleg met een financieel adviseur/fiscalist te doen.)

Zoek de groei

Daarnaast kan een hoger rendement worden nagestreefd door te beleggen. Zelfstandig of laten doen, van laag tot hoog risico, alles is mogelijk. Door te beleggen kun je inspelen en profiteren van die bedrijfstakken of regio’s waar de komende jaren de groei plaatsvindt. De mens is inventief en streeft voortdurend naar vooruitgang. Langdurige groeitrends op het gebied van die vooruitgang bieden kansen. Kansen voor de winnaars van de toekomst. En of dat nou is op het gebied van robotica, farmacie, (nano)technologie of voeding, daar waar groei is zullen uiteindelijk aandeelhouders waardeontwikkeling ervaren. Omdat ondernemen steeds vaker op een duurzame, verantwoorde manier gebeurt, geeft dat wellicht ook een gevoel dat je goed bezig bent. Win win.