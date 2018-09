Reesink overgestapt naar Euronext Amsterdam

De notering aan Euronext Amsterdam vloeit voort uit de beslissing van Euronext om de handelsfaciliteit Alternext in Amsterdam op te heffen.

Reesink bereikte onlangs een akkoord over een overname door een consortium onder leiding van investeerder Gilde. Het consortium biedt 101 euro per aandeel in contanten, ofwel bijna 140 miljoen euro.

Destijds was al ruim 73 procent van het uitstaande aandelenkapitaal aangemeld. Medio mei zal een buitengewone aandeelhoudersvergadering worden gehouden over het bod. Als minstens 95 procent van de aandelen is aangemeld, zal de beursnotering van Reesink worden beëindigd. Dit gebeurt naar verwachting begin juni.