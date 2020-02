’Europa waarschijnlijk al in recessie’

Ook de Verenigde Staten zou de recessiefase nu naderen door verregaande verzwakking van de economische groei. Dat stelt chief investment officer Scott Minerd van Guggenheim Partners, dat $270 miljard aan vermogen beheert.

,,Als we in de fase van een wereldwijde pandemie komen, dan gaan we naar een recessie”, aldus Amerikaan Minerd zaterdag bij tv-kanaal Fox Business. Zaterdag werd de eerste aan het coronavirus overleden Amerikaan gemeld.

Amerikaanse economie ziet recessie naderen, aldus vermogensbeheerder Guggenheim. Ⓒ FOTO BLOOMBERG

Na zeven dagen van opeenvolgende verkopen op beurzen, hebben die de slechtste periode sinds de kredietcrisis doorgemaakt. ,,Europa is waarschijnlijk al in een recessie terechtgekomen, en ik geloof dat China duidelijk is recessie zit door het coronavirus. Het is slechts een kwestie van tijd voordat het onze kust bereikt”, aldus de Amerikaanse strateeg van Guggenheim.

Volgens Michelle Meyer, Amerika-econoom bij de Bank of America, zal de Federal Reserve de rente met 50 basispunten verlagen, twee keer de normale ingreep, tot de bandbreedte van 1 tot 1,25%. Dat zou op de volgende vergadering van centrale banken op 18 maart gebeuren.

Fed-voorzitter Jeremy Powell meldde vrijdag klaar te staan om om „gepast” te reageren op de economische gevolgen van het coronavirus.

Rentestap verwacht

De Fed zou volgens Bank of America een steviger noodmaatregel achter de hand hebben, maar voorlopig zou het stelsel van centrale banken de voorkeur hebben daarmee te wachten. Een deel van de Chinese productie komt terug op niveau; er zou daarmee komende weken relatief snel herstel kunnen optreden.

De financiële markten verwachten de Fed-ingreep al. Futures op de Chicago Mercantile Exchange gaan er met een zekerheid van 91,5% vanuit dat de renteverlaging met 50% er komt.