Personeelstekort kinderopvang naar record; ’verloop en ziekteverzuim erg hoog’

Amsterdam - De kinderopvang heeft er de afgelopen drie jaar 20.000 medewerkers bij gekregen, maar toch is het personeelstekort in de sector nog nooit zo groot geweest. In het derde kwartaal van vorig jaar stonden er 6600 vacatures open, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.