Aantal miljonairs onder EU-bankiers stijgt met bijna helft

Volgens de EBA was er in 2021 binnen Europa een toename van iets meer dan 40% aan bankiers die minstens een miljoen euro aan loon krijgt in vergelijking met een jaar eerder. In totaal was er groei naar bijna 2000, het hoogste aantal sinds de meting begon in 2010. In 2020 bleef de teller nog steken op ruim 1300.

In Duitsland zijn de meeste topbankiers te vinden die jaarlijks meer dan een miljoen euro mee naar huis nemen. Bijna 600 personen behoren tot deze groep. De aanwezigheid van de Europese centrale bank in Frankfurt zal daar flink aan bijdragen.

Grootverdieners

Frankrijk is eveneens goed vertegenwoordigd onder de topbankiers. Ruim 350 personen hebben jaarlijks een riant salaris van meer dan een miljoen euro. Verder staat Italië hoog in de ranglijst met in totaal 351 zeer goed verdiende bankiers. Ons land heeft 46 bankiers die tot de doelgroep behoren.

Binnen de Europese topbankiers zijn volgens de EBA enkele grootverdieners te vinden. Deze groep ontvangt jaarlijks een inkomen dat uiteenloopt van €14 tot €15 miljoen.

Ralph Hamers, de huidige topman van de Zwiterse bank UBS, heeft ook bepaald geen reden tot klagen over zijn beloning. Hij was in 2021 goed voor omgerekend €11,5 miljoen.

In Amerika is Jamie Dimon spekkkoper. De hoogste baas bij grootbank JP Morgan verdiende afgelopen jaar $34,5 miljoen. Zijn basissalaris bedroeg $1,5 miljoen. Daarnaast kreeg hij nog een bonus op basis van zijn prestaties van $33 miljoen.